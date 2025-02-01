Норвегія відпустила судно Silver Dania, яке було затримано через підозру у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією
Судну Silver Dania, яке днями затримали через підозру у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією, дозволили покинути порт Тромсе
Про це йдеться у заяві норвезької поліції.
Зазначається, що судно доставили на берег за допомогою корабля берегової охорони KV Bison під час поліційної операції. Екіпаж і судноплавна компанія співпрацювали з норвезькою владою.
"Поліція Тромсе провела низку слідчих дій і забезпечила те, що ми вважаємо за необхідне, враховуючи запит Латвії. Розслідування буде продовжено, але ми не бачимо причин для того, щоб судно залишалося в Тромсе. Не було зроблено жодних висновків, які б пов'язували судно з цим актом", - пояснив прокурор поліції Тромсе Ронні Йоргенсен.
- У неділю, 26 січня з’явилася інформація, що між Латвією та Швецією невідоме судно пошкодило підводний волоконно-оптичний кабель. Згодом шведська служба державної безпеки повідомила про затримання судна, яке підозрюється у пошкодженні комунікаційного кабелю.
- Згодом повідомлялося, що поліція Норвегії затримала судно Silver Dania, яке підозрюють у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією. Усі члени його екіпажу є громадянами Росії.
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