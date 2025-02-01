Норвегія відпустила судно Silver Dania, яке було затримано через підозру у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією

Про це йдеться у заяві норвезької поліції.

Зазначається, що судно доставили на берег за допомогою корабля берегової охорони KV Bison під час поліційної операції. Екіпаж і судноплавна компанія співпрацювали з норвезькою владою.

"Поліція Тромсе провела низку слідчих дій і забезпечила те, що ми вважаємо за необхідне, враховуючи запит Латвії. Розслідування буде продовжено, але ми не бачимо причин для того, щоб судно залишалося в Тромсе. Не було зроблено жодних висновків, які б пов'язували судно з цим актом", - пояснив прокурор поліції Тромсе Ронні Йоргенсен.