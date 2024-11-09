Росіяни посилили боротьбу з партизанами у Євпаторії, "Атеш"

Про це пишуть представники руху спротиву "Атеш".

"Під час моніторингу фортифікацій у Євпаторії агенти "Атеш" підтверджують, що окупанти продовжують зміцнювати їх для протидії диверсантам. Крім того, значно збільшилася чисельність військовослужбовців, які мають чергування на цих об'єктах", - йдеться у повідомленні.

Росіяни всіма силами намагаються боротись з партизанами через масові операції, зокрема підпали на залізницях.

"Кожна дія окупантів нам відома, їхні подальші плани нам зрозумілі завдяки нашим людям усередині системи. Ми завжди на три кроки попереду та продовжимо блокувати роботу залізничних гілок усіма доступними способами", - наголосили в "Атеш".