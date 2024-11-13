Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Київ домовляється з Лондоном про щорічне навчання в Британії 5-7 тис. українських студентів, - Залужний

Київ домовляється з Лондоном про щорічне навчання в Британії 5-7 тис. українських студентів, - Залужний

Світлана Кравченко
13 листопада, 2024 середа
08:21
Світ Валерій Залужний

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що наразі ведуться переговори Києва з Лондоном про можливість щорічного навчання щонайменше 5-7 тисяч студентів для того, щоб за 20 років в Україні були нові держслужбовці

Зміст

Про це він сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, пише Інтерфакс-Україна.

"Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій - це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента", - зазначив Залужний.

Він вважає, що цей проєкт матиме досить хорошу перспективу. Посол також наголосив, що у Великій Британії зберігається дуже потужна підтримка України серед усіх парламентських сил.

"Повірте мені, жодного, хоча б натяку на те, що ми можемо втратити якісь позиції у Великій Британії, немає", - заявив Залужний.

Він також зауважив, що і британці, й українці сподіваються на 100-річну угоду, яка має стати великою опорою для розвитку бізнесу, однак поки що це стримується занепокоєнням щодо гарантій безпеки України.

"Перше занепокоєння - ... все ж таки Британія поки що, я вважаю, перебуває на шляху вибору тієї ініціативи, яким чином забезпечити гарантію безпеки України. Це велика дискусія, яка проводиться зараз у Великій Британії. Я вважаю, що вона триватиме з оголошенням президентських виборів у Сполучених Штатах Америки", - зазначив Залужний.

На його думку, питання гарантій безпеки передуватиме всім подальшим діям, особливо тим, що стосуються інвестицій.

  • Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Залужний вважає, що технологічна революція створює ідеальні умови для війни на виснаження.
     
Теги:
Новини
Україна
освіта
Велика Британiя
Валерій Залужний
Читайте також:
Перший сніг у Вітебську, Білорусь (2 листопада 2024 року)
Автор Катерина Єсікова
12 листопада, 2024 вiвторок
Мокрий сніг і крижаний дощ: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 листопада
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
Путіну немає сенсу ставати на шлях перемовин, він відчуває певний кураж, - Згурець
путін
Автор Віталій Бесараб
9 листопада, 2024 субота
Портников назвав єдину умову, за якої Путін погодиться заморозити війну з Україною
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.89
    Продаж 44.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
13 листопада
09:35
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
На Херсонщині через атаку ворожого дрона загинула жінка
09:35
світ Південна Корея США КНДР військові новини
США, Японія та Південна Корея розпочали масштабні військові навчання
09:34
Микола Княжицький на VIA CARPATIA
"Мирні плани" Трампа не змінюють наміру РФ знищити Україну, – депутат Княжицький
09:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 листопада: скільки коштують євро, долар і злотий в обмінниках
09:30
Партнерський матеріал
У яких випадках за скоєння ДТП настає адміністративна, а у яких – кримінальна відповідальність: пояснення адвоката
09:29
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
"Мене за ці слова захейтили": боєць ЗСУ Ієвлєв про нестачу піхоти
09:22
Оновлено
РФ завдала комбінованого удару по Україні: у Києві працювала ППО, в області є постраждалий
09:03
електроенергія, графіки відключень
Укренерго запровадило обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів
09:02
російська армія, мобілізація
"Зараховують навіть місцевих депутатів": окупанти намагаються створити в Криму бригаду БАРС, - партизани
08:44
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп оголосив низку майбутніх призначень, зокрема міністрів оборони та внутрішньої безпеки й директора ЦРУ
08:43
Лауреатом Букерівської премії 2024 року став роман англійської письменниці Саманти Гарві "Orbital"
Британська письменниця Саманта Гарві стала лауреаткою Букерівської премії - 2024
08:33
Минулої доби на фронті сталося 162 боєзіткнення: на Курщині Сили оборони відбили 20 атак
08:24
Вугледар
"Неможливо знайти вцілілу будівлю": ватажок терористичної "ДНР" Пушилін показав відео нібито з окупованого Вугледара
08:01
OPINION
​Путін зводить нову Берлінську стіну
07:55
Дональд Трамп
Союзники Трампа тиснуть на нього після інформації про можливе призначення Рубіо держсекретарем США
07:49
Пентагон
США передали Україні 83% обіцяних боєприпасів і 67% засобів ППО, - Пентагон
07:43
Ексклюзив
Військові письменники та історик Володимир В"ятрович
Від рішень, як коментувати цю війну, залежатиме її завершення, - історик В'ятрович
07:38
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 24 танки, 56 артсистем і 1770 військових армії РФ
07:17
обстріл, ППО
У Росії заявили, що нібито збили 29 БПЛА: у Воронезькій області пошкоджено підприємство
07:01
Пентагон
Витік документів Пентагону про український контрнаступ: Тейшейру засудили до 15 років ув'язнення
06:55
Тайвань зафіксував 24 літаки та 6 військових кораблів Китаю біля острова
06:21
Дональд Трамп
Прихильники України відчули полегшення після оголошення призначень Трампа, - Politico
04:55
Ілон Маск
Трамп анонсував створення департаменту урядової ефективності. Його має очолити Маск
04:32
Ракетоносій "калібрів"
РФ розв'язала проблему з завантаженням "калібрів" на борти в Новоросійську, - ВМСУ
04:23
Трамп обрав майбутнього посла США в Ізраїлі
03:58
Українські військові та грузинські добровольці підняли прапори України та НАТО на прикордонній з РФ горі Казбек
03:21
МВС назвало кількість зниклих безвісти українців
03:05
окупанти
Росія направила до Екваторіальної Гвінеї до 200 військових інструкторів, - Reuters
02:41
Партизани знайшли штаб, склади та підрозділи РЕБ росіян, які ведуть протидронову роботу у Московській області
02:22
світло
На Івано-Франківщині та Волині запровадили графіки обмеження потужності через дефіцит в енергосистемі
02:10
Лідер Англіканської церкви подав у відставку після звіту про сексуалізоване насильство, якому він не завадив
01:38
Ексклюзив
Тимчасово повірений у справах Республіки Польща в Україні Пйотр Лукасєвіч на форумі "Via Carpatia 2024"
Повірений у справах Польщі: "Зараз ми зосереджені на підготовці українських військових"
01:10
DeepState: росіяни просунулись на декількох напрямках на Донеччині
01:00
Трамп
Суд зупинив справу про виплати Трампом грошей порноакторці
00:31
Чоловіка, який застрелив військового в Києві, засудили до 13 років, його спільники отримали по 3 роки
00:04
Запоріжжя
Росія вдарила по населених пунктах на Запоріжжі: зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці
2024, вiвторок
12 листопада
23:57
смерть рашистським окупантам
У РФ немає сил для наступу на Запоріжжя, проте готуються штурмові дії в області, - ЦПД
23:12
Бєлгород
Сили оборони вдарили по складу ПММ у Білгородській області
23:00
Ексклюзив
Юрій Луценко
Юрій Луценко про можливість припинення бойових дій: Трамп хоче зупинити війну, а що далі - це проблеми Європи
22:37
Дональд Трамп та Ілон Маск
У США підрахували скільки грошей Маск витратив на підтримку президентської кампанії Трампа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV