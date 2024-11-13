Київ домовляється з Лондоном про щорічне навчання в Британії 5-7 тис. українських студентів, - Залужний

Про це він сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації, пише Інтерфакс-Україна.

"Нам майже вдалося запевнити британський істеблішмент у тому, що найбільш, скажімо так, гарантоване їхнє капіталовкладення, гарантоване збереження їхніх інвестицій - це наша освіта, це підготовка наших майбутніх міністрів, прем'єр-міністрів, губернаторів, навіть майбутнього і президента", - зазначив Залужний.

Він вважає, що цей проєкт матиме досить хорошу перспективу. Посол також наголосив, що у Великій Британії зберігається дуже потужна підтримка України серед усіх парламентських сил.

"Повірте мені, жодного, хоча б натяку на те, що ми можемо втратити якісь позиції у Великій Британії, немає", - заявив Залужний.

Він також зауважив, що і британці, й українці сподіваються на 100-річну угоду, яка має стати великою опорою для розвитку бізнесу, однак поки що це стримується занепокоєнням щодо гарантій безпеки України.

"Перше занепокоєння - ... все ж таки Британія поки що, я вважаю, перебуває на шляху вибору тієї ініціативи, яким чином забезпечити гарантію безпеки України. Це велика дискусія, яка проводиться зараз у Великій Британії. Я вважаю, що вона триватиме з оголошенням президентських виборів у Сполучених Штатах Америки", - зазначив Залужний.

На його думку, питання гарантій безпеки передуватиме всім подальшим діям, особливо тим, що стосуються інвестицій.