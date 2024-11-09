Залужний: Основна стратегія перемоги в майбутньому – формування системи "життєстійкості" України

Про це він написав у себе в соцмережах.

Залужний на запрошення Королівської армії Нідерландів та Бундесверу взяв участь у міжнародному семінарі з обговорення розвитку стратегічних оборонних перспектив та окреслив логіку розвитку технологій на полі бою.

Він зазначив, що основними темами заходу були питання готовності до викликів 2030 року та розширення оборонних спроможностей НАТО.

"Завдяки досвіду України у сучасній війні, окреслив логіку розвитку технологій на полі бою, виробництва та інновацій. Дякую генералам та офіцерам за обговорення запропонованих мною тенденцій", – написав посол.

Залужний зауважив, що найголовнішим результатом розвитку технологій могло б бути відновлення здатності проводити ефективні наступальні операції оперативного і стратегічного рівнів.

Проте, за словами ексголовкома, революція воєнних технологій на основі безпілотних систем та штучного інтелекту, найімовірніше, буде спрямована на знищення стратегічної військової та цивільної інфраструктури по всій території країни.

Він наголосив, що технологічна революція, яка вже розпочалася, створює ідеальні умови для такого типу війни як війна на виснаження, а стратегія досягнення політичної цілі війни буде спрямована на виснаження ресурсів та можливостей противника.

"Отже, цей висновок дає можливість усвідомити основну та, імовірно, єдину стратегію перемоги в майбутньому - формуванню системи "життєстійкості" країни. Досвід, здобутий нашою країною, є безцінним для всіх союзників, адже допомагає зрозуміти, якою буде оборона в найближчому майбутньому", - підкреслив Залужний.