Технології ШІ на полі бою: Залужний зустрівся із віцепрезидентом компанії Palantir
Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, надзвичайний повноважний посол у Великій Британії Валерій Залужний зустрівся із виконавчим віцепрезидентом технологічної компанії Palantir у Великій Британії та Європі Луїсом Мозлі
Про це Залужний написав у Telegram.
Він зазначив, що під час зустрічі подякував за вже зроблений важливий та своєчасний внесок в оборону України.
Колишній головком зазначив, що завдяки поєднанню передових технологій компанії Palantir та практичного досвіду ЗСУ спільно вдалося забезпечити точність і швидкість обробки розвідувальної інформації.
Компанія Palantir спеціалізується на аналітиці великих даних. Залужний повідомив, що співпраця продовжиться.
"На часі сумісна робота з опануванням технологій штучного інтелекту на полі бою. Обговорили подальші кроки. Залишаємося разом. Впевнений що спільними зусиллями ми здатні опанувати технології і перемогти", - наголосив Залужний.
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