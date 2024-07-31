Технології ШІ на полі бою: Залужний зустрівся із віцепрезидентом компанії Palantir

Про це Залужний написав у Telegram.

Він зазначив, що під час зустрічі подякував за вже зроблений важливий та своєчасний внесок в оборону України.

Колишній головком зазначив, що завдяки поєднанню передових технологій компанії Palantir та практичного досвіду ЗСУ спільно вдалося забезпечити точність і швидкість обробки розвідувальної інформації.

Компанія Palantir спеціалізується на аналітиці великих даних. Залужний повідомив, що співпраця продовжиться.

"На часі сумісна робота з опануванням технологій штучного інтелекту на полі бою. Обговорили подальші кроки. Залишаємося разом. Впевнений що спільними зусиллями ми здатні опанувати технології і перемогти", - наголосив Залужний.