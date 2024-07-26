"Ці авто - чиїсь врятовані життя": Залужний повідомив про відправку в Україну 50 машин від британських благодійників
У четвер, 25 липня, посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ, Валерій Залужний спільно з лондонською мерією відправив в Україну конвой із 50 машин від британських благодійників
Про це він повідомив у телеграм.
Разом з заступником мера Лондона Себом Дансом, депутатами британського парламенту, керівником проєкту від British-Ukrainian Aid Іринеєм Макарухою, СОО Transport UK London Bus Аланом Пілбімом, керівником БО Swindon Humanitarian Aid Partnership Майком Боуденом, волонтером Коналом Каннінгемом, непереможним українським боксером Олександром Усиком, а також легендою українського футболу Олексієм Михайліченко, Залужний відправив конвой із 50 машин, які задонатили або передали їх через схему утилізації транспортних засобів ULEZ небайдужі мешканці Великої Британії.
"Я вдячний всім, хто підтримав цю ініціативу, і закликаю кожного, хто має таку можливість, передати своє авто Україні через програму ULEZ. Ці автомобілі – чиїсь врятовані життя та суттєва допомога нашій країні у боротьбі з наслідками російської агресії. Разом ми можемо зробити більше", - наголосив посол України у Британії.
Фото: https://t.me/Zaluzhnui
- Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 11 липня офіційно розпочав виконувати обовʼязки надзвичайного повноважного посла у Великій Британії.
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