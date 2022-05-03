На Миколаївщині виявили могилу з тілами двох закатованих чоловіків
Правоохоронці виявили у спільній могилі на території села Новофонтанка Баштанського району Миколаївщини тіла двох місцевих мешканців зі слідами катувань
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
Тіла двох чоловіків зі слідами вогнепальних поранень і катувань виявили під час проведення слідчих дій на території села Новофонтанка Баштанського району у спільній могилі.
"В одного з чоловіків були зв'язані ноги. Біля могили чоловіків знайдені сліди перебування російських військових, зокрема фрагменти типового пакета сухпайку РФ", – розповіли у прокуратурі.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Точну причину смерті встановлять за підсумками судово-медичної експертизи.
У прокуратурі зазначають: якщо ви стали свідком воєнної агресії РФ, фіксуйте та надсилайте докази на електронну платформу: https://warcrimes.gov.ua.
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