На Миколаївщині виявили могилу з тілами двох закатованих чоловіків

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Тіла двох чоловіків зі слідами вогнепальних поранень і катувань виявили під час проведення слідчих дій на території села Новофонтанка Баштанського району у спільній могилі.

"В одного з чоловіків були зв'язані ноги. Біля могили чоловіків знайдені сліди перебування російських військових, зокрема фрагменти типового пакета сухпайку РФ", – розповіли у прокуратурі.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Точну причину смерті встановлять за підсумками судово-медичної експертизи.

У прокуратурі зазначають: якщо ви стали свідком воєнної агресії РФ, фіксуйте та надсилайте докази на електронну платформу: https://warcrimes.gov.ua.





Під час проведення слідчих дій на території села Калинівка Макарівської ОТГ, що на Київщині, також виявили несанкціоноване захоронення двох чоловіків зі слідами катувань

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