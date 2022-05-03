На звільненій від окупації Київщині виявлено тіла двох чоловіків зі слідами тортур, - Офіс генпрокурора
Під час проведення слідчих дій на території села Калинівка Макарівської ОТГ виявлено несанкціоноване захоронення двох чоловіків зі слідами катувань
Про це повідомляє у телеграм Офіс Генпрокурора.
"За попередньою інформацією, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту спочатку катували, а потім вбили двох мирних мешканців. Руки загиблих були із зірваними нігтями та зав’язані за спиною, на їх тілах виявлено вогнепальні поранення", - йдеться у повідомленні.
Стосовно цього злочину розпочато досудове розслідування.
- Відзначимо, 2 травня Офіс генпрокурора оголосив першу підозру за фактом звірств окупантів на Київщині – її висунуто росгвардійцю, який вбив чотирьох мирних мешканців.
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