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Головна війна з Росією На Миколаївщині внаслідок обстрілу окупантів пошкоджені будинки, сталося загоряння на підприємстві. Одна людина загинула

На Миколаївщині внаслідок обстрілу окупантів пошкоджені будинки, сталося загоряння на підприємстві. Одна людина загинула

31 серпня, 2022 середа
10:05
війна з Росією обстріл

На Миколаївщині російська армія за минулу добу, 30 серпня, завдала удари по цивільній інфраструктурі області, у Миколаєві є поранені, одна людина загинула

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, за минулу добу, 30 серпня, російські окупанти обстріляли Миколаївську область.

"Миколаїв: Вдень, 30 серпня, близько 14:15, ворог обстріляв об’єкти інфраструктури міста. Відомо про одного загиблого та двох поранених. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків зайнялося дві пожежі. Наразі ліквідація однієї з пожеж продовжується", - пише Кім.

Голова Миколаївської ОВА інформує про обстріли у Миколаївському районі.

"Вчора, 30 серпня, о 11:45 та 18:50 зафіксовані обстріли території с. Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та прибудинкові приміщення. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У Баштанському районі тривають обстріли Березнегуватської громади, зокрема повідомляється про обстріли біля Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

"30 серпня, орієнтовно о 13:00, та 31 серпня, близько 04:00, були обстріли за межами  Червоної Долини Широківської громади. Внаслідок вчорашніх обстрілів відбулося загоряння на сільськогосподарському підприємстві. Постраждалих немає. Також, 31 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами Широкого. Постраждалих немає", - пише Кім.

Голова Миколаївської ОВА також зазначив, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

  • За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Кліщіївці, 1 у Бахмуті та 1 у Корсунівці, ще 2 людей отримали поранення

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Україна
Росія
Миколаїв
російська армія
Миколаївщина
злочини проти людяності
ракетний удар
Віталій Кім
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