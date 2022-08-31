На Миколаївщині внаслідок обстрілу окупантів пошкоджені будинки, сталося загоряння на підприємстві. Одна людина загинула
На Миколаївщині російська армія за минулу добу, 30 серпня, завдала удари по цивільній інфраструктурі області, у Миколаєві є поранені, одна людина загинула
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, за минулу добу, 30 серпня, російські окупанти обстріляли Миколаївську область.
"Миколаїв: Вдень, 30 серпня, близько 14:15, ворог обстріляв об’єкти інфраструктури міста. Відомо про одного загиблого та двох поранених. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків зайнялося дві пожежі. Наразі ліквідація однієї з пожеж продовжується", - пише Кім.
Голова Миколаївської ОВА інформує про обстріли у Миколаївському районі.
"Вчора, 30 серпня, о 11:45 та 18:50 зафіксовані обстріли території с. Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та прибудинкові приміщення. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
У Баштанському районі тривають обстріли Березнегуватської громади, зокрема повідомляється про обстріли біля Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
"30 серпня, орієнтовно о 13:00, та 31 серпня, близько 04:00, були обстріли за межами Червоної Долини Широківської громади. Внаслідок вчорашніх обстрілів відбулося загоряння на сільськогосподарському підприємстві. Постраждалих немає. Також, 31 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами Широкого. Постраждалих немає", - пише Кім.
Голова Миколаївської ОВА також зазначив, що у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
- За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Кліщіївці, 1 у Бахмуті та 1 у Корсунівці, ще 2 людей отримали поранення
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