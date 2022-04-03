На Миколаївщині й Одещині ЗСУ збили дві російські крилаті ракети морського базування

Про це повідомило командування ПС ЗСУ.



"Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" інформує:

Зранку, 3 квітня, на півдні країни підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збиті дві російські крилаті ракети морського базування", - зазначили у відомстві.



Ракети окупантів упали на Одещині та Миколаївщині.

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