На Миколаївщині й Одещині ЗСУ збили дві російські крилаті ракети морського базування
На Миколаївщині й Одещині Повітряні сили ЗСУ збили дві крилаті ракети морського базування окупантів
Про це повідомило командування ПС ЗСУ.
"Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь" інформує:
Зранку, 3 квітня, на півдні країни підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збиті дві російські крилаті ракети морського базування", - зазначили у відомстві.
Ракети окупантів упали на Одещині та Миколаївщині.
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