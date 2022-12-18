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На Миколаївщині з мосту впав автомобіль: 5 людей загинули, серед яких 2 дітей

18 грудня, 2022 неділя
18:32
Суспільство

У селищі Кінецьпіль на Миколаївщині з мосту у річку Кодима впав автомобіль, загинуло 5 людей, серед них двоє дітей

Про це повідомляє ДСНС.

Загиблим дітям було 7 та 9 років. Автівка впала о 14:00 18 грудня на території Первомайської територіальної громади.

"18 грудня близько 14:00 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Кінецьпіль Первомайського району Миколаївської області сталась надзвичайна ситуація: з автомобільного мосту у р. Кодима впав легковий автомобіль Mitsubishi Sigma внаслідок чого загинуло 5 осіб з них 2 дитини (2015 та 2017 р.н.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники 23 державної пожежно-рятувальної частини провели роботи з деблокування тіл загиблих, використавши гідравлічне аварійно-рятувальне обладнання.
Транспортний засіб за допомогою крана витягли з водойми на берег.

  • На Житомирщині, 7 грудня, автомобіль з місцевим подружжям підірвався на міні, чоловік та жінка загинули, 8 неповнолітніх дітей лишились сиротами.

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