На Миколаївщині ЗСУ 24 березня збили літак і крилату ракету окупантів, - очільник ОДА Кім

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає "Espreso.TV".

"Першого тижня ворог дійшов до Вознесенська. Наразі бої ведуться вже на кордоні з Херсонською областю. Тяжко, але успішно. Сьогодні наші військові збили один літак та одну крилату ракету", - сказав Віталій Кім.

Також очільник області звернув увагу на багато прохань не скасовувати "сухий" закон.

"Зазначу, що при цьому ніхто не скасовує комендантський час і не скасовує жорсткого запобіжного заходу за пияцтво. Це потрібно, щоб потроху почав працювати бізнес. Якщо у вихідні буде поганий результат, повернемо назад заборону продажу алкоголю. Щодо доставки продуктів. Звертайтеся до будь-яких переставників влади на місцях. Зараз ми налаштовуємо логістику, привеземо все та скрізь", - повідомив губернатор.

Віталій Кім відзначив, що по світлу та газу ведуться відновлювальні роботи.

"Є нестача спеціалістів. Якщо є бажання допомогти, запрошуємо всіх допомагати відновлювати нашу область", - сказав Кім.

Нагадаємо, розсипалася по дорозі: на Миколаївщині збили крилату ракету

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