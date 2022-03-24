На Миколаївщині ЗСУ 24 березня збили літак і крилату ракету окупантів, - очільник ОДА Кім
На Миколаївщині наші військові відтісняють окупантів до кордону з Херсонською областю
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає "Espreso.TV".
"Першого тижня ворог дійшов до Вознесенська. Наразі бої ведуться вже на кордоні з Херсонською областю. Тяжко, але успішно. Сьогодні наші військові збили один літак та одну крилату ракету", - сказав Віталій Кім.
Також очільник області звернув увагу на багато прохань не скасовувати "сухий" закон.
"Зазначу, що при цьому ніхто не скасовує комендантський час і не скасовує жорсткого запобіжного заходу за пияцтво. Це потрібно, щоб потроху почав працювати бізнес. Якщо у вихідні буде поганий результат, повернемо назад заборону продажу алкоголю. Щодо доставки продуктів. Звертайтеся до будь-яких переставників влади на місцях. Зараз ми налаштовуємо логістику, привеземо все та скрізь", - повідомив губернатор.
Віталій Кім відзначив, що по світлу та газу ведуться відновлювальні роботи.
"Є нестача спеціалістів. Якщо є бажання допомогти, запрошуємо всіх допомагати відновлювати нашу область", - сказав Кім.
- Нагадаємо, розсипалася по дорозі: на Миколаївщині збили крилату ракету
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