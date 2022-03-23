Розсипалася по дорозі: на Миколаївщині збили крилату ракету
Сьогодні, 23 березня, на Миколаївщині наші захисники збили чергову крилату ракету окупантів
Відповідне відео опублікував голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає Еспресо. TV.
На відео видно, як солдати підходять до збитої ракети, яка впала десь у полі. Солдати коментують відео і кажуть, що її збили наші захисники, вірогідно, переносним зенітно-ракетним комплексом.
"Розсипалася по дорозі", - підсумовує армієць те, що залишилося від крилатої ракети окупантів.
- Нагадаємо, окупанти через проблеми з логістикою намагаються вилучити паливо у цивільних та аграріїв в Запорізькій області, - Генштаб
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