Розсипалася по дорозі: на Миколаївщині збили крилату ракету

Відповідне відео опублікував голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, передає Еспресо. TV.

На відео видно, як солдати підходять до збитої ракети, яка впала десь у полі. Солдати коментують відео і кажуть, що її збили наші захисники, вірогідно, переносним зенітно-ракетним комплексом.

"Розсипалася по дорозі", - підсумовує армієць те, що залишилося від крилатої ракети окупантів.

Нагадаємо, окупанти через проблеми з логістикою намагаються вилучити паливо у цивільних та аграріїв в Запорізькій області, - Генштаб

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