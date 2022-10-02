На Миколаївщині ЗСУ збили 5 з 7 ворожих дронів-камікадзе
Російські окупанти запустили в напрямку Миколаївщини сім дронів-камікадзе "Shahed-136". Завдяки ЗСУ п'ять не долетіло
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ
2 жовтня уночі російські окупаційні війська запустили в напрямку Миколаївщини сім дронів-камікадзе "Shahed-136". Військовослужбовці зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади із цих семи п’ять знищили.
"Тримаймо стрій! – закликало командування. - Разом – до перемоги!"
- У ніч з 1 на 2 жовтня російський агресор застосував дрон-камікадзе для обстрілу центрального району Кривого Рогу
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