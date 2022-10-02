Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Російський удар по Кривому Рогу стався в районі 1:00.

"Удар дроном-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста. Нічого не писати та не викладати у соцмережі. Триває ліквідація наслідків", - написав Вілкул.

У ніч з 1 на 2 жовтня жителі Миколаєва теж чули вибухи.

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