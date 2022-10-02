Росія вдарила дроном-камікадзе по центру Кривого Рогу
У ніч з 1 на 2 жовтня російський агресор застосував дрон-камікадзе для обстрілу центрального району Кривого Рогу
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Російський удар по Кривому Рогу стався в районі 1:00.
"Удар дроном-камікадзе по об'єкту цивільної інфраструктури в одному з центральних районів міста. Нічого не писати та не викладати у соцмережі. Триває ліквідація наслідків", - написав Вілкул.
- У ніч з 1 на 2 жовтня жителі Миколаєва теж чули вибухи.
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