У Миколаєві прогриміли вибухи
У ніч з 1 на 2 жовтня жителі Миколаєва чули вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили о 01:50. Майже одночасно зі сиреною жителі міста почули вибухи.
Офіційної інформації, станом на 2:50, немає. Повітряна тривога тривала до 3:10, громадян просили залишатись в укритті до відбою.
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