У Миколаєві прогриміли вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили о 01:50. Майже одночасно зі сиреною жителі міста почули вибухи.

Офіційної інформації, станом на 2:50, немає. Повітряна тривога тривала до 3:10, громадян просили залишатись в укритті до відбою.

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