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Ворог обстріляв Миколаїв: влучив у житловий будинок

1 жовтня, 2022 субота
05:13
війна з Росією вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина

У місті та області оголошена повітряна тривога, на місці попадання працюють усі служби

Про обстріл, який відбувся близько 04:00, повідомило "Суспільне".

"У Миколаєві лунають вибухи… У місті та області оголошена повітряна тривога", - повідомили журналісти.

Згодом інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Влучання у житловий будинок. На місце виїхали всі служби. Всі подробиці потім", - написав мер міста у телеграм.

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Миколаїв
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