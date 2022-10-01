Ворог обстріляв Миколаїв: влучив у житловий будинок

Про обстріл, який відбувся близько 04:00, повідомило "Суспільне".

"У Миколаєві лунають вибухи… У місті та області оголошена повітряна тривога", - повідомили журналісти.

Згодом інформацію підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Влучання у житловий будинок. На місце виїхали всі служби. Всі подробиці потім", - написав мер міста у телеграм.

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