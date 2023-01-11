Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

За словами Віталія Кіма, люди повертаються до Миколаївської області: кількість населення збільшилася на 50-70 тисяч в Миколаєві, в області - понад на 100 тис.

"Великий бізнес поки що не повертається, він оцінює ризики, тому що протягом 3-4 місяців було релоковано багато підприємств. Це час і гроші, тому відразу повертатися, думаю, вони не будуть. На це піде якийсь час щодо великого бізнесу. Але певна кількість великих підприємців повертається та розгортає тут діяльність. Що стосується малого та середнього бізнесу, який є необхідним та пов’язаний з обслуговуванням людей, він повертається. Але ділова активність на зараз дуже слабка, треба час і більш безпечні умови, і бажано зерновий коридор, щоб ділова активність зросла відчутно", - заявив Віталій Кім.

Нагадаємо, 19 грудня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім інформував, що ситуація з водою у Миколаєві покращується, електропостачання в місті стабільне.

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