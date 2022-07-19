На місце Джонсона вже претендують лише три кандидати

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами глави процедурного Комітету 1922 року сера Грема Бреді, один голос не було зараховано. За результатами голосування до наступного туру виборів пройшли:

колишній міністр фінансів Ріші Сунак (118, було 115);

молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт (92, було 82);

міністерка закордонних справ Ліз Трасс (86, було 71).

Натомість колишня міністерка із питань рівності та місцевого самоврядування Кемі Баденох набрала найменшу кількість голосів – 59 (було 58) – і вибуває з перегонів.

У середу відбудеться останній тур голосування депутатів, у ході якого буде обрано двох фіналістів.

У четвер британський парламент іде на канікули. За цей час члени Консервативної партії по всій країні голосуватимуть поштою, щоб обрати нового лідера. Результат буде оголошено 5 вересня.

У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона, який пішов у відставку 4 липня.

До боротьби за посаду зголосились 11 кандидатів, серед яких останньою доєдналась глава МЗС Ліз Трасс. Згідно з даними букмекерів, колишній глава мінфіну Ріші Сунак лідирує після того, як оголосив про свою кандидатуру, і залишається у лідерах донині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb