На музичному фестивалі у Техасі загинуло 8 людей. Є поранені
Щонайменше вісім людей загинули й ще кілька отримали поранення через тисняву у натовпі на музичному фестивалі Astroworld в місті Х'юстон (Техас, США)
Людей притисло до сцени після 21:00 у п'ятницю, 5 листопада 2021 року, коли виступав репер Тревіс Скотт, передає Еспресо.TV.
"Натовп почав стискатися до передньої частини сцени. Це викликало паніку і почало спричиняти травми", - цитує начальника пожежної служби Х'юстона Семюеля Пен'ю агенція Associated Press.
"Люди почали падати, втрачати свідомість, і це створювало додаткову паніку", - наголосив він.
Шоу було припинено невдовзі після того, як кілька людей отримали травми.
За словами Пен'ї, до лікарень було доправлено 17 осіб, у тому числі 11 із зупинкою серця. Багато людей також отримали допомогу на місці події в NRG Park, де був створений польовий госпіталь.
Загалом на на фестивалі були присутні близько 50 тис. осіб.
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