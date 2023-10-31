На німецькому кінофестивалі відбудеться прем'єра української стрічки "Бартка"
У німецькому Коттбусі з 7 по 12 листопада проходитиме міжнародний кінофестиваль Film Festival Cottbus. На ньому у секції "EcoEast" відбудеться світова прем'єра українського повнометражного документального фільму "Бартка"
Про це повідомляє пресслужба Держкіно.
Вказано, що Film Festival Cottbus є одним із провідних світових фестивалів сучасного кіно в Центральній та Східній Європі. "Бартка" - це перший український з екотематики в секції "EcoEast". Фільми тематики зосереджені на темі екології та її загрозам від лісозаготівлі до розробки кар'єрів.
"Картина розповідає про лісничого Василя Павловича з українських Карпат, який все життя займається рубкою лісу та періодично страждає від паводків. На думку героя, паводки спровоковані глобальним потеплінням. Де ж правда?", - йдеться у повідомленні.
Фото: usfa.gov.ua
Автором ідеї та режисером стрічки виступив Володимир Бакум. Над фільмом також працювали:
- оператор Богдан Гайдаш;
- режисерка монтажу та креативна продюсерка Тетяна Ходаківська;
- звукорежисер Євген Петрусенко;
- продюсер Артем Голубєв.
Прем'єрні покази можна побачити на двох фестивальних майданчиках за розкладом:
- середа, 8.11.2023 на 10:00 в кінотеатрі "Obenkino";
- четвер, 9.11.2023 на 20:30 в кінотеатрі "Kammerbühne";
- субота, 11.11.2023 на 10:00 в кінотеатрі "Kammerbühne".
Стрічку виробила компанія Chastogusto production за за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
- Раніше дебютний фільм українського режисера Дениса Тарасова "БожеВільні", у якому знімалися Ірма Вітовська та Остап Ступка, отримав приз глядацьких симпатій на Варшавському міжнародному кінофестивалі.
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