На німецькому кінофестивалі відбудеться прем'єра української стрічки "Бартка"

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Вказано, що Film Festival Cottbus є одним із провідних світових фестивалів сучасного кіно в Центральній та Східній Європі. "Бартка" - це перший український з екотематики в секції "EcoEast". Фільми тематики зосереджені на темі екології та її загрозам від лісозаготівлі до розробки кар'єрів.

"Картина розповідає про лісничого Василя Павловича з українських Карпат, який все життя займається рубкою лісу та періодично страждає від паводків. На думку героя, паводки спровоковані глобальним потеплінням. Де ж правда?", - йдеться у повідомленні.

Фото: usfa.gov.ua

Автором ідеї та режисером стрічки виступив Володимир Бакум. Над фільмом також працювали:

оператор Богдан Гайдаш;

режисерка монтажу та креативна продюсерка Тетяна Ходаківська;

звукорежисер Євген Петрусенко;

продюсер Артем Голубєв.

Прем'єрні покази можна побачити на двох фестивальних майданчиках за розкладом:

середа, 8.11.2023 на 10:00 в кінотеатрі "Obenkino";

четвер, 9.11.2023 на 20:30 в кінотеатрі "Kammerbühne";

субота, 11.11.2023 на 10:00 в кінотеатрі "Kammerbühne".

Стрічку виробила компанія Chastogusto production за за підтримки Державного агентства України з питань кіно.