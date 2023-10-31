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Головна Культура На німецькому кінофестивалі відбудеться прем'єра української стрічки "Бартка"

На німецькому кінофестивалі відбудеться прем'єра української стрічки "Бартка"

31 жовтня, 2023 вiвторок
15:19
Культура прем'єра української стрічки "Бартка"

У німецькому Коттбусі з 7 по 12 листопада проходитиме міжнародний кінофестиваль Film Festival Cottbus. На ньому у секції "EcoEast" відбудеться світова прем'єра українського повнометражного документального фільму "Бартка"

Про це повідомляє пресслужба Держкіно. 

Вказано, що Film Festival Cottbus є одним із провідних світових фестивалів сучасного кіно в Центральній та Східній Європі. "Бартка" - це перший український з екотематики в секції "EcoEast". Фільми тематики зосереджені на темі екології та її загрозам від лісозаготівлі до розробки кар'єрів.

"Картина розповідає про лісничого Василя Павловича з українських Карпат, який все життя займається рубкою лісу та періодично страждає від паводків. На думку героя, паводки спровоковані глобальним потеплінням. Де ж правда?", - йдеться у повідомленні. 

Фото: usfa.gov.ua


Автором ідеї та режисером стрічки виступив Володимир Бакум. Над фільмом також працювали: 

  • оператор Богдан Гайдаш;
  • режисерка монтажу та креативна продюсерка Тетяна Ходаківська;
  • звукорежисер Євген Петрусенко;
  • продюсер Артем Голубєв.

Прем'єрні покази можна побачити на двох фестивальних майданчиках за розкладом:  

  • середа, 8.11.2023 на 10:00 в кінотеатрі "Obenkino";
  • четвер, 9.11.2023 на 20:30 в кінотеатрі "Kammerbühne";
  • субота, 11.11.2023 на 10:00 в кінотеатрі "Kammerbühne".

Стрічку виробила компанія Chastogusto production за за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

  • Раніше дебютний фільм українського режисера Дениса Тарасова "БожеВільні", у якому знімалися Ірма Вітовська та Остап Ступка, отримав приз глядацьких симпатій на Варшавському міжнародному кінофестивалі. 
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