На Одещині нейтралізували центр проросійського об’єднання, який агітував за організацію сепаратистських мітингів

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".



"Зловмисники виготовили партію друкованих антиукраїнських матеріалів, намагалися їх поширювати та агітувати за організацію сепаратистських мітингів. Те, що їх діяльність не мала успіху і була викрита – ознака свідомої патріотичної проукраїнської позиції населення південних регіонів та ефективної контрдиверсійної роботи відповідних структур й органів", - прокоментували ситуацію зі сепаратистами на Одещині.





На Одещині окупанти продовжують спроби вести повітряну розвідку, на узбережжі Чорного моря залишається небезпечно.