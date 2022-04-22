На Одещині нейтралізували центр проросійського об’єднання, який агітував за організацію сепаратистських мітингів
На Одещині нейтралізували центр проросійського громадського об’єднання, який мав на меті розхитування ситуації на Півдні України
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Зловмисники виготовили партію друкованих антиукраїнських матеріалів, намагалися їх поширювати та агітувати за організацію сепаратистських мітингів. Те, що їх діяльність не мала успіху і була викрита – ознака свідомої патріотичної проукраїнської позиції населення південних регіонів та ефективної контрдиверсійної роботи відповідних структур й органів", - прокоментували ситуацію зі сепаратистами на Одещині.
- На Одещині окупанти продовжують спроби вести повітряну розвідку, на узбережжі Чорного моря залишається небезпечно.
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