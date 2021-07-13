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На Одещині п'яний турист "замінував" базу відпочинку

13 липня, 2021 вiвторок
22:40

В Одеській області п'яний турист "замінував" базу відпочинку в курортному селищі Грибівка

Про це повідомила прес-служба поліції.

Правопорушник зателефонував серед ночі рятувальникам із бази відпочинку в Грибівці і заявив, що замінував її.

"Для перевірки повідомлення за адресою разом з працівниками ДСНС негайно виїхали і поліцейські. Виявилося, що відпочивальник пожартував від нудьги та надміру випитого алкоголю", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці склали на зловмисника одразу два адміністративні протоколи за ст.173 (Дрібне хуліганство) та ст.183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. За скоєне чоловіку загрожують штрафні санкції або громадські роботи, або виправні роботи, або адміністративний арешт.

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Одеса
поліція
Грибівка
зловмисник
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