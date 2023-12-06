На Одещині розслідують ДТП за участі правоохоронця. Один із потерпілих залишився без ніг
Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом ДТП неподалік села Єреміївка на Одещині, яка сталася 5 грудня за участі правоохоронця
Про це повідомляє офіційний сайт Державного бюро розслідувань.
За попередніми даними слідства, правоохоронець перебуваючи за кермом з ознаками сп'яніння здійснив зіткнення з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку. Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший постраждалий отримав численні переломи та садна. Обох травмованих було госпіталізовано.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.
Фото: ДБР
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