На Одещині СБУ затримала військовослужбовця, який вимагав у підлеглих 50% відкату за премії
На Одещині майже рік зловмисник "торгував" надбавками для військовослужбовців, яких відрядили на службу у зону ООС
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За можливість отримати максимальну надбавку потрібно було сплатити половину з отриманої суми.
"У підпорядкуванні "ділка" перебувало майже 500 осіб. 95% з них постійно їздять на ротацію в зону ООС. Тож, за попередніми даними, схема приносила додатковий "дохід" у щонайменше 70 тис. грн щомісяця", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, зловмисник залучив до схеми чотирьох спільників, які збирали кошти безпосередньо після отримання військовослужбовцями грошового забезпечення.
Одного з офіцерів-посередників правоохоронці затримали під час отримання чергової "данини" від військовослужбовця.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.
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