На Одещині сталася масова ДТП: загинули троє людей, ще дванадцять госпіталізовано
У середу, 20 жовтня, на 313-му кілометрі автодороги Київ-Одеса неподалік селища Любашівка Одеської області сталася смертельна ДТП за участі двох вантажних та трьох легкових автомобілів
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.
Аварія трапилася вранці близько 5:00.
За наявними даними, водій автомобіля Volkswagen рухався у напрямку Одеси і в умовах обмеженої видимості через туман зіткнувся з тягачем DAF, який рухався попереду у попутному напрямку. Після зіткнення обидва автомобілі зупинилися на проїзній частині.
Далі на місце пригоди під'їхали автомобіль ВАЗ і мікроавтобус з пасажирами, водії яких, побачили аварію і також зупинилися на проїзній частині. У цей час у зазначеному напрямку рухався ще один автопоїзд DAF, який зіткнувся з іншими автомобілями, внаслідок чого вони загорілися.
У ДТП загинули троє людей - пасажирка легкового Volkswagen, 1985 р. н., водій першої вантажівки 1991 р. н. і ще один чоловік, особу якого наразі встановлюють.
До лікарні з різними травмами доставлені 12 осіб, у тому числі неповнолітні віком 15 і 16 років.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Поліція затримала 32-річного водія вантажного автомобіля DAF.
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