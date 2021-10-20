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На Одещині сталася масова ДТП: загинули троє людей, ще дванадцять госпіталізовано

20 жовтня, 2021 середа
21:40
Кримінал

У середу, 20 жовтня, на 313-му кілометрі автодороги Київ-Одеса неподалік селища Любашівка Одеської області сталася смертельна ДТП за участі двох вантажних та трьох легкових автомобілів

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Аварія трапилася вранці близько 5:00.

За наявними даними, водій автомобіля Volkswagen рухався у напрямку Одеси і в умовах обмеженої видимості через туман зіткнувся з тягачем DAF, який рухався попереду у попутному напрямку. Після зіткнення обидва автомобілі зупинилися на проїзній частині.

Далі на місце пригоди під'їхали автомобіль ВАЗ і мікроавтобус з пасажирами, водії яких, побачили аварію і також зупинилися на проїзній частині. У цей час у зазначеному напрямку рухався ще один автопоїзд DAF, який зіткнувся з іншими автомобілями, внаслідок чого вони загорілися.

У ДТП загинули троє людей - пасажирка легкового Volkswagen, 1985 р. н., водій першої вантажівки 1991 р. н. і ще один чоловік, особу якого наразі встановлюють.

До лікарні з різними травмами доставлені 12 осіб, у тому числі неповнолітні віком 15 і 16 років.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Поліція затримала 32-річного водія вантажного автомобіля DAF.

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загиблі
Нацполіція
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