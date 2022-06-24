На Одещині та Миколаївщині почались жнива
В Одеській та Миколаївській областях аграрії розпочали збір зернових та зернобобових культур
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
"Перші обкоси дали намолот у 92,1 тис. тонн зерна нового врожаю", - йдеться в повідомленні.
Озимого ячменю обмолочено 41,1 тис. га, при врожайності 21,9 ц/га намолочено 90 тис. тонн; озимої пшениці обмолочено 1,2 тис. га, при врожайності 17,8 ц/га намолочено 2 тис. тонн
"Незважаючи на постійні обстріли, люди та спецтехніка працюють і під час комендантської години, необхідний дозвіл можна отримати в районних військових адміністраціях", - повідомили в Мінагрополітики.
- 11 червня в Одеській області аграрії розпочали збір озимого ячменю.
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