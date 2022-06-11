На Одещині почались жнива, збирають ячмінь - ОВА
В Одеській області аграрії розпочали збір озимого ячменю
Про це пресслужба Одеської обласної військової адміністрації повідомляє у Facebook.
“На Одещині стартували жнива-2022. Першими в Україні, у жнивні літні поля, вийшли агровиробники. В Ізмаїльському районі стартував збір озимого ячменю”, - ідеться в повідомленні.
Загалом, до збирання в області підлягає 1 млн 61 тис. гектарів озимих зернових. Зокрема, 551 тис. га пшениці, 244 тис. га озимого ячменю, 50 тис. га ярого ячменю та 190 тис. га ріпаку.
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