На Одещині триває облаштування укриттів в навчальних закладах, - Братчук
У школах та професійних закладах середньої освіти Одеської області триває облаштування укриттів так, щоб діти та підлітки могли там навчатися
Про це речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у ефірі Еспресо.
"У школах та професійних закладах середньої освіти триває облаштування укриттів. Є виділені кошти. Щоб це не був погреб, це мають бути дійсно обладнані класи, аудиторії для того, щоб учні могли займатися і не ігнорувати повітряну тривогу. Робота триває у цьому напрямку, ми її не закінчуємо", - розповів він.
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