Про це речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у ефірі Еспресо.

"У школах та професійних закладах середньої освіти триває облаштування укриттів. Є виділені кошти. Щоб це не був погреб, це мають бути дійсно обладнані класи, аудиторії для того, щоб учні могли займатися і не ігнорувати повітряну тривогу. Робота триває у цьому напрямку, ми її не закінчуємо", - розповів він.