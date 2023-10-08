На Одещині узяли під варту "смотрящих" за містом Чорноморськ
За напрацюваннями оперативників Управління карного розшуку та слідчих Слідчого управління ГУНП в Одеській області було встановлено представників кримінального середовища віком 45-ти та 50-ти років, які виконували повноваження так званих "смотрящих" за Чорноморськом від "злодія в законі" Міндії Горадзе
Зловмисники здійснювали через поширення та встановлення у суспільстві злочинного впливу матеріальне забезпечення та координацію злочинної діяльності на території міста, а накопичені кошти, майно та інші активи вносили до так званого "злодійського общака", розповідає Департамент комунікації Національної поліції України.
Правоохоронці задокументували протиправні дії фігурантів і затримали їх разом зі ще однією особою, якій вони доручили безпосередньо здійснювати незаконний збут наркотичних засобів.
"Зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу за ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк до 10-ти років з конфіскацією майна", - заявив начальник Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігор Панченко.
У квітні даним особам було повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 2 ст. 307 ККУ) та у зберіганні, придбанні вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та збуті вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 ККУ).
- Нагадаємо, СБУ затримала депутата-кума Медведчука, який "вибивав" гроші з мешканців Закарпаття.
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