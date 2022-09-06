На Одещині висохли заповідні озера, - еколог
На території національного природного парку "Тузловські лимани", що в Одеській області, пересохли озера
Про це повідомляє в фейсбуці доктор біологічних наук, професор Іван Русев.
"З 24 лютого 2022 року, орки мінували та забруднювали улюблене Чорне море Ювеналія Зайцева, вбивали сонарами дельфінів. Але на тлі війни в кінці літа також висохли та озера академіка Ювеналія Зайцева. І це відбувається від того, що в цьому році вода в лимани та в озера майже не поступає ззовні. Не було і стоку прісної води по малих річках в лимани", - пише Русев.
Повідомляється, що рівень води в річки Дунай вкрай низький за останні десятиріччя і тому вода в лимани Джантшейський та Малий Сасик теж не поступає і не поповнює озера. Крім того, немає водообміну між Чорним морем та Тузлівськіми лиманами.
А такими озера були у 2018 році.
Місцеві рибалки були готові за власні кошти відкрити прорву, однак адміністрація області не видала дозволів, написав еколог.
"Рибалки залишилися без риби, а випарювання води з лиманів, на фоні відсутності водообміну, призвело зараз до повного висихання заповідних озер, де були зосереджені унікальні пташині садочки галагазів, – додав доктор біологічних наук Русев.
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