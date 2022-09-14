На Одещині виявили колаборантів, які агітували за РФ

Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у telegram.

До ЄРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань) вже внесені відомості про колабораційну діяльність цих осіб.

"Одещина. Правоохоронцями, на підставі звернень громадян, виявлені особи, що публічно заперечували здійснення збройної агресії Росії проти України, агітували за встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України та публічно закликали до підтримки рішень та дій держави-агресора", - написав Братчук.



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