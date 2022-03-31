На Одещині заборонили перебування цивільних у лісах та лісосмугах

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на представника оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова.



За його словами, на період воєнного стану Одеська обласна військова адміністрація забороняє перебування у звичних місцях відпочинку мешканців регіону через потенційну небезпеку.

"Система захисту нашого регіону налагоджена та продумана. Сили та засоби протиповітряної оборони напоготові. Ворог знесилений та деморалізований. Пляжи та лісосмуги, де ми із вами так любимо відпочивати у мирний час, сьогодні — частина нашої спільної оборони рідної землі", - заявив Назаров.

Зокрема полковник наголосив, що відвідування заборонених зон, а також порушення норм протипожежної безпеки можуть не лише завершитись трагедією для порушників, але й спричинити збитки природі та оборонній системі регіону.

Нагадаємо, що 26 березня на Сумщині цивільним заборонили відвідувати ліси

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