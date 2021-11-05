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На Одещині запустили нову колію протяжністю 6,8 км до найбільших портів України

5 листопада, 2021 п'ятниця
10:58
Економіка Укрзалізниця

Укрзалізниця на Одещині запустила нову колію протяжністю 6,8 км до найбільших українських портів

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"На Одещині запустили у роботу дільницю Чорноморська - Берегова. Це 6,8 км нової колії до найбільших портів країни", - написав Кубраков.

За словами міністра, розширення перегону необхідне українським промисловцям, аграріям та портовикам. Це забезпечить збільшення експортної виручки та сотні тисяч робочих місць.

Він зауважив, що дискусія про необхідність розширення перегону тривала шість років. Однак укладення та електрифікація другої колії було проведено впродовж 60 днів. Такі проєкти не втілювалися на Укрзалізниці впродовж понад 10 років.

За інформацією Кубракова, пропускна спроможність дільниці Чорноморська - Берегова до оновлення складала 48 пар поїздів на добу, а після оновлення - 60 пар. Після добудови другої головної колії на дільниці "пост 30 км" - станція Берегова/станція Хімічна, що є другим етапом проєкту, пропускна спроможність маршруту складе 150 пар на добу.

"Для мене цей проєкт є особливо важливим на фоні другої хвилі підняття тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці. Отримані додаткові кошти не "проїдаються" — вони спрямуються на оновлення інфраструктури", - зауважив Кубраков.

Так, за його словами, якби Укрзалізниця не змінила свої підходи, був ризик повної зупинки руху. Міністр нагадав, що з 46 тис. км залізничних колій електрифіковані лише 46%, а капітального ремонту і реконструкції потребують понад 11 тис. км залізничних колій.

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будівництво
Укрзалізниця
інфраструктура
колія
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