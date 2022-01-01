В передмісті Одеси злодії винесли з пошти 800 тис. грн, - ЗМІ
У селі Великий Дальник Одеського району, що фактично є західним передмістям Одеси, постраждало від крадіжки відділення "Нової пошти"
В ніч із 29 на 30 грудня 2021 року двоє чоловіків пошкодили металопластикове вікно та металеві ґрати відділення на вулиці Богдана Хмельницького, потрапили до середину та, пошкодивши сейф, викрали з нього 800 тис. грн, після чого втекли, розповідає одеська інтернетгазета Думська.net.
Співробітники відділу поліції №4 Одеського районного управління №1 оперативно розшукали зловмисників та затримали їх. Це жителі Болградського району 1999 та 1995 р.н.
Їм повідомили про підозру за ст. 185 КК України.
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