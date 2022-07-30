На Одещині зловмисники, користуючись посвідченнями волонтерів та ТрО, незаконно переправляли чоловіків за кордон за $9 тис, – СБУ
На Одещині викрили чоловіків, які, користуючись посвідченнями волонтерів та представників тероборони, незаконно переправляли за кордон військовозобов'язаних
Про це повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.
Оперативники встановили, що "міграційну" діяльність організували співзасновник однієї з благодійної організації та її волонтер, їх пособник – колишній поліцейський. Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінили в 9 тис. долларів США з одного потенційного призовника.
Зазначається, що зловмисники використовували посвідчення благодійного фонду і громадського формування з охорони громадського порядку, а також розпізнавальні знаки учасників тероборони для безперешкодного проходження блокпостів.
"Фактично ж, організатори транскордонного трансферу, прикриваючись своїми посвідченнями, незаконно переправляли "ухилянтів" автомобілями на територію Молдови в район транзитної ділянки траси "Одеса-Рені". Співробітники СБУ провели обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, у ході яких виявлено і вилучено: мобільні телефони та документи, які мають доказове значення; грошові кошти; незареєстровані пристрої травматичної дії; транспортні засоби", - пишуть в СБУ.
Наразі трьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.
- Нагадаємо, двоє закарпатців за $14 тис. переправляли ухилянтів до Словаччини
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