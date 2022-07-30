На Одещині зловмисники, користуючись посвідченнями волонтерів та ТрО, незаконно переправляли чоловіків за кордон за $9 тис, – СБУ

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.

Оперативники встановили, що "міграційну" діяльність організували співзасновник однієї з благодійної організації та її волонтер, їх пособник – колишній поліцейський. Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінили в 9 тис. долларів США з одного потенційного призовника.

Зазначається, що зловмисники використовували посвідчення благодійного фонду і громадського формування з охорони громадського порядку, а також розпізнавальні знаки учасників тероборони для безперешкодного проходження блокпостів.

"Фактично ж, організатори транскордонного трансферу, прикриваючись своїми посвідченнями, незаконно переправляли "ухилянтів" автомобілями на територію Молдови в район транзитної ділянки траси "Одеса-Рені". Співробітники СБУ провели обшуки за місцями проживання фігурантів провадження, у ході яких виявлено і вилучено: мобільні телефони та документи, які мають доказове значення; грошові кошти; незареєстровані пристрої травматичної дії; транспортні засоби", - пишуть в СБУ.

Наразі трьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.

Нагадаємо, двоє закарпатців за $14 тис. переправляли ухилянтів до Словаччини

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb