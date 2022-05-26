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Головна війна з Росією На один вагон-рефрижератор із тілами російських військових щодня витрачають 100 літрів пального, - УЗ

На один вагон-рефрижератор із тілами російських військових щодня витрачають 100 літрів пального, - УЗ

26 травня, 2022 четвер
05:41
війна з Росією вагони-рефрижератори

Укрзалізниця щодня витрачає по 100 літрів пального на один вагон-рефрижератор з тілами військових РФ, щоб підтримувати необхідну для їх збереження температуру

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишін в інтерв’ю "Медузе".

Він зазначив, що наразі в різних містах, де проходили активні бойові дії, у вагонах-рефрижераторах знаходиться 270 тіл російських солдатів.

"Росіяни кидають своїх на полях бою, а ми щодня спалюємо 100 літрів солярки на вагон, щоб ці тіла зберігати - щоб підтримувати в рефрижераторах температуру. Якщо росіянам тіла їхніх солдатів не потрібні, ми ж не можемо їх просто взяти і викинути?" - сказав Камишін.

Він зауважив, що "ми до російських мертвих ставимося краще, ніж вони до нас живих".

За його словами, від російської влади не було звернень про те, щоб забрати тіла своїх військовослужбовців.

"Можливо, тому що в росії провал з інформацією, багато матерів навіть не знають про те, що їхні діти поїхали воювати. Ми готові дати безкоштовні квитки тим російським матерям, які приїдуть забирати тіла своїх дітей. Зробимо все безкоштовно: довеземо-відвеземо, віддамо", - додав Камишін.

  • 10 травня катарський телеканал Al Jazeera показав сюжет з вагоном-рефрижератором, заповненим тілами ліквідованих росіян в Україні.
  • В ЗСУ підтвердили, що тіла вбитих окупантів зберігають у вагонах-рефрижераторах на Київщині.

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