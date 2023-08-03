На окупованих територіях Херсонщини росіяни обшукують будинки ветеранів АТО та їхніх родичів
Російські окупаційні адміністрації проводять обшуки та перевірки будинків ветеранів АТО та їхніх родичів у населених пунктах тимчасово окупованої території Херсонської області
Про це поінформував речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в етері телемарафону.
Речник зазначив, що обшуки проводять, ймовірно, для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють з Силами оборони України.
Крім того, у низці населених пунктах Генічеського району відбуваються перевірки документів, опитування та уточнення особистих даних у чоловіків. Їх проводять озброєні військовослужбовці з-поміж військової поліції ЗС РФ. Це може бути пов'язано з мобілізаційними заходами. .
"У місті Лисичанськ Луганської області у приміщені загальноосвітньої школи №14 діє гуманітарний штаб окупантів від партії "Єдина Росія" та спостерігається постійне скупчення цивільних осіб. Вночі підвальне приміщення даного навального закладу використовується як укриття для військовослужбовців РФ", - додав речник.
- 3 серпня Генштаб у ранковому зведенні поінформував, що "МВС ДНР" наказало поповнити тисячею ув'язнених підрозділи внутрішніх військ.
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