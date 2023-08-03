Про це поінформував речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в етері телемарафону.

Речник зазначив, що обшуки проводять, ймовірно, для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють з Силами оборони України.

Крім того, у низці населених пунктах Генічеського району відбуваються перевірки документів, опитування та уточнення особистих даних у чоловіків. Їх проводять озброєні військовослужбовці з-поміж військової поліції ЗС РФ. Це може бути пов'язано з мобілізаційними заходами. .

"У місті Лисичанськ Луганської області у приміщені загальноосвітньої школи №14 діє гуманітарний штаб окупантів від партії "Єдина Росія" та спостерігається постійне скупчення цивільних осіб. Вночі підвальне приміщення даного навального закладу використовується як укриття для військовослужбовців РФ", - додав речник.