Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Росіяни намагалися відновити втрачене положення на Бахмутському та Шахтарському напрямках, - Генштаб

Росіяни намагалися відновити втрачене положення на Бахмутському та Шахтарському напрямках, - Генштаб

3 серпня, 2023 четвер
07:15
Війна з Росією окупанти оркі русня

На фронті протягом 2 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 44 боєзіткнення. Ворог намагався відновити втрачене положення на Бахмутському та Шахтарському напрямках

Про це у ранковому зведенні 3 серпня звітує Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Волфиного, Степного Сумської області та Козачої Лопані Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Сеньківка, Карповичі, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Краснопілля, Рожковичі, Стара Гута, Грабовське Сумської області та Тимофіївка, Ветеринарне, Охрімівка, Петропавлівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Дворічна, Западне, Новомлинськ, Фиголівка, Кіндрашівка, Красне Перше та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки і Спірного - Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Спірне і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку вороже військо здійснило безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Курдюмівки, південніше Андріївки та західніше Кліщіївки Донецької області.

Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Федорівки, Майського, Дружби та Нью-Йорка. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Григорівка, Богданівка, Біла Гора, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ завдала авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали Новокалинове, Степове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Противник здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Макарівки. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та північніше Урожайного.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Благодатне, Сторожеве, Рівнопіль і Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

Російська армія завдала авіаційних ударів в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та П’ятихаток Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, П’ятихатки та Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Антонівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Веселе, Дудчани, Дніпровське, Тягинка, Львове, Кізомис та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог завдав 5 ракетних і 89 авіаційних ударів по Україні протягом доби

Російська Федерація завдала удару іранськими БПЛА типу Shahed. Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних БПЛА.

Крім того, ворог завдав 5 ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

ЗСУ уразили 21 артзасіб на вогневих позиціях, 3 пункти управління й 2 склади боєприпасів окупантів

Так, авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, 1 радіолокаційну станцію, 3 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 район зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів ворога.

Українським захисникам вдалося знищити 9 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

"МВС ДНР" наказало поповнити тисячею ув'язнених підрозділи внутрішніх військ

Російські окупанти продовжують мобілізацію ув’язнених. Так, відповідно до розпорядження так званого МВС ДНР, проводяться заходи щодо набору до підрозділів внутрішніх військ осіб, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої або середньої тяжкості.

Також встановлено, що поранення під час бою осуджених осіб не знімає з них судимості, а з осіб, які перебували під слідством, підозри будуть зняті тільки при демобілізації.

Так, терористи отримали завдання на активізацію роботи по боротьбі зі злочинністю та щодо поповнення на 1000 людей підрозділів внутрішніх військ за рахунок підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень. Водночас переатестація для колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік РФ, буде проведена після виконання ними бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ "МВС ДНР".

  • 2 серпня стало відомо, що Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області.

Нью-Йорк
Мелітополь
Луганщина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Військові новини
Водяне
ракетний удар
втрати окупантів
Читайте також:
Андрій Холодов
2 серпня, 2023 середа
Нардеп Холодов пояснив свою відсутність в Україні з січня: не можу суміщати обовʼязки голови сімʼї та одночасно бути на засіданнях Ради
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
2 серпня, 2023 середа
ВМС України про удар по кораблях Чорноморського флоту РФ: не маємо жодного стосунку, не озброєні такими дронами
1 серпня, 2023 вiвторок
В Усика відібрали титул найкращого боксера світу
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.57
  • EUR
    Купівля 40.77
    Продаж 41.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
3 серпня
07:54
Секретар РНБО Олексій Данілов
Графіку і дедлайнів наступу ЗСУ не існує, ворог потужно підготувався, - Данілов
07:25
Огляд
Батьківщина-мати
Батьківщина-мати: як змінюють символіку найбільшої статуї Європи і чому монумент досі не демонтували
07:11
в'язниця
Марокканця ув'язнили на 5 років за критику короля у Facebook
07:00
Анонс
"Ворскла" - "Діла", Ліга конференцій
"Діла" - "Ворскла": де та коли дивитись вирішальний матч українців у Лізі конференцій
06:52
евакуйовані з Нігеру
США частково евакуюють посольство через держпереворот у Нігері
06:39
Олексій Данілов
Данілов про можливість проведення виборів під час війни: не розумію, в який спосіб
06:23
в Індонезії затонув човен
В Уганді на озері Вікторія перекинувся човен: щонайменше 20 загиблих
05:58
Барак Обама
Експрезидент США Обама пообіцяв Байдену підтримку на прийдешніх виборах
05:51
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Ворог здійснив 820-у атаку на Київ: ППО знищила майже півтора десятка "шахедів"
05:20
Жозеп Боррель
Росія використовує зерно як зброю для створення нових залежностей у світі, - Боррель
04:52
Крим вибухи
Росія блокує інформацію про удари по Криму, щоб не сіяти паніку, - ISW
03:58
ЗСУ змінили тактику контрнаступу: армія РФ перенапружена і починає відступати, - NYT
03:30
Держдепартамент США
У США прокоментували очікування від саміту щодо української Формули миру
03:02
Дональд Трамп
Трамп заявив, що за усіма звинуваченнями може отримати 561 рік ув'язнення
02:34
Ігор Гіркін Стрєлков
Слідство у Росії засекретило справу терориста Гіркіна
01:52
Грузія ЄС
Грузія обмежує експорт до Росії та Білорусі авто зі США та ЄС
01:24
На фото: система ППО
США вперше дозволили продаж системи ППО "Праща Давида" з Ізраїлю за кордон
00:56
У країнах Балтії синхронізували енергосистеми і домовились про відключення від спільного простору з РФ та Білоруссю
00:42
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ, чемпіонат Англії
Український футболіст Зінченко показав фото новонародженої доньки
00:30
Атака на синагогу в Пітсбурзі
У США винесли смертний вирок чоловіку, який вбив 11 людей у синагозі
00:27
Польща солідарна з Україною
У МЗС Польщі наголосили, що відносини з Україною повинні ґрунтуватися на взаємній повазі та розумінні національних інтересів
2023, середа
2 серпня
23:58
Оновлено
Суд обрав запобіжний захід депутатам Київради Ігорю Хацевичу та Михайлу Терентьєву
Трьом депутатам Київради суд обрав запобіжні заходи. За версією ДБР, вони упродовж року не з'являлись на військову службу
23:51
Оновлено
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Панатінаїкос
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 2-го кваліфікаційного раунду
23:01
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла російську тенісистку на турнірі WTA
22:56
Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 серпня
22:18
Мелітополь
У центрі Мелітополя прогримів вибух
22:03
Володимир Зеленський
Робимо максимум, щоб збільшити постачання систем ППО, - Зеленський
21:58
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко проведе бій за титул WBC проти непереможного американця
21:21
Джастін Трюдо та Софі Трюдо Грегуар
Прем'єр Канади Трюдо повідомив про розлучення після 18 років шлюбу
20:54
Оновлено
Джанлуїджі Буффон
Легендарний голкіпер Буффон оголосив про завершення кар'єри
20:41
Володимир Зеленський
Навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться у серпні, - Зеленський
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Лінія оборони РФ не матиме ніякого значення, якщо ЗСУ зможуть завдати масштабних втрат окупантам. Колонка Сергія Згурця
20:23
фейкові новини, fake news
РФ запустила фейк, нібито експрезидент США Ніксон передбачив американську війну в Україні
20:08
Одеса
В Одесі масові проблеми з електроенергією і водопостачанням: сталась аварія
20:02
Нива Вінниця - Агробізнес, Кубок України
Кубок України: "Карпати" програли "Прикарпаттю", результати інших матчів 1/32 фіналу
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 525 дня війни: удар по "смачній" цілі у Криму, власна спецмашина для розмінування та передача сотень БТР від Болгарії
20:00
Ексклюзив
Юлія Тимошенко
"Не позбутися ні граму територій". Тимошенко переконана, що саміт у Саудівській Аравії поставить крапку на подвійних стандартах
20:00
OPINION
Віктор Трегубов
"Якщо ми відвернемося від жорстокості, її не буде"
19:40
ЗСУ
ЗСУ ліквідували 2 російських пункти управління, засіб ППО та 2 склади агресора, - зведення Генштабу
19:20
Оновлено
обстріл Києва
На Одещині знищено Ізмаїльський морський вокзал, на Київщині — пошкоджено 4 житлові будинки: нічна атака
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV