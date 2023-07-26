На окупованих територіях Луганщини колаборанти із силових структур почали отримувати повістки
У тимчасово окупованих населених пунктах Луганщини росіяни почали виписувати повістки колаборантам із силових структур, щоб звільнити місця для "своїх" людей з регіонів Росії. У Сєвєродонецьку окупанти показово та не якісно роблять ремонти у будинках
Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у телеграм.
"Колаборанти із силових структур почали отримувати повістки. Це, за задумом росіян, найпростіший спосіб звільнити місця під своїх людей, які приїздять на окуповану Луганщину з різних регіонів і влаштовуються до так званих правоохоронних органів одразу на керівні посади", - написав він.
За словами Лисогора, зрадники нікому не потрібні.
Мешканці скаржаться на неякісний ремонт від окупантів
Очільник ОВА розповів, що мешканці тимчасово окупованого Сєвєродонецька скаржаться на окупаційну владу через низьку якість ремонтів у будинках.
"Не дуже їм потрібне і цивільне населення. Ну, хіба що до так званих перших виборів. Сєвєродончани все частіше скаржаться на низьку якість показових ремонтів багатоповерхівок. Поки загарбницькі ЗМІ повідомляють про сотні відновлених будинків, невдоволені місцеві жителі публічно звертаються до окупаційної влади", - зазначає Лисогор.
Голова ОВА навів приклад одного із будинків по вулиці Гагаріна. За його словами, його почали ремонтувати ще минулого року, однак вікна окупанти встановили нерівно і значно меншого розміру, укоси ніхто не робив. Двері познімали, але наново встановили не в усіх будинках. А під’їзди взагалі залишилися без них.
"Системи водо- та теплопостачання перебувають в напівдемонтованому стані. Вже декілька місяців як роботи зупинені. Підрядник з міста поїхав. Кажуть, що до втручання ремонтників будинок перебував у кращому стані, ніж зараз", - додає Лисогор.
- 16 липня зазначалося, що у тимчасово окупованих росіянами містах Луганської області спостерігається загострена гуманітарна ситуація, окупанти не відновлюють там зруйновані житлові будинки й інфраструктуру.
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