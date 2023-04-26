На окупованій частині Херсонщини Росія погрожує депортувати тих, хто відмовляється від паспорта РФ
На тимчасово окупованих районах Херсонської області росіяни погрожують депортувати тих, хто відмовляється отримувати паспорт РФ
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Окупанти ходять по селах й “агітують” отримувати ворожу макулатуру. Також, крім депортації, окупанти погрожують місцевому населенню не пропускати через блокпости з українським паспортом", - розповіли у ЦНС.
- 26 квітня росіяни відзвітували про створення координаційної ради "движение первых", яке відповідає за ідеологічну обробку школярів на Херсонщині.
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