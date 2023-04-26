На окупованій частині Херсонщини Росія погрожує депортувати тих, хто відмовляється від паспорта РФ

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупанти ходять по селах й “агітують” отримувати ворожу макулатуру. Також, крім депортації, окупанти погрожують місцевому населенню не пропускати через блокпости з українським паспортом", - розповіли у ЦНС.