На окупованій Луганщині росіяни паспортизують в’язнів
Російські окупанти напередодні так званих виборів на Луганщині примусово паспортизують ув'язнених. Для тих, хто відмовляється отримувати російський паспорт, загарбницька адміністрація посилює репресії
Про це пише Луганська обласна державна адміністрація.
"Поспішаючи збільшити відсоток лояльності до кремля, напередодні так званих "перших виборів", які заплановано на вересень, місцеві колаборанти взялися паспортизувати в’язнів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що без російського паспорта заборонили працювати на оплачуваних роботах у в'язницях. Також погрожують тим, що не можна буде оформити соціальні виплати та стати на облік до служби зайнятості після звільнення.
Крім цього, на окупованих територіях росіяни планують побудувати ще 25 в'язниць до кінця 2025 року.
"На окупованих територіях росіяни не збираються відновлювати зруйновані житло та інфраструктуру, однак намагаються використати ці регіони максимально корисно для власної внутрішньої політики. Тому планують побудувати там ще 25 в’язниць, значна частина яких має розпочати діяльність у так званій ЛНР вже до 1 січня 2026 року. Нема що їсти, нема де жити, є куди сісти", - зазначають в адміністрації.
- Російські загарбники на території окупованої Луганщини почали конфіскувати водійські посвідчення у чоловіків, які не мають відмітки про перебування на обліку у військовому квитку.
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