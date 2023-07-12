На Луганщині окупанти вилучають у водіїв посвідчення за відсутності позначки про військовий облік
Російські загарбники на території окупованої Луганщини почали конфіскувати водійські посвідчення у чоловіків, які не мають відмітки про перебування на обліку у військовому квитку
Про це пише Луганська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що росіяни знаходять нові способи примусової мобілізації. Від 11 липня співробітники так званої ГИБДД почали вилучати водійські посвідчення в чоловіків, які не мають у військовому квитку позначки про перебування на військовому обліку.
За словами ОВА, постраждали й ті, хто просто не мав при собі відповідних документів. А повернення посвідчення відбувається виключно після явки до військкомату.
Крім цього, у повідомленні йдеться про те, що за час окупації російська влада фактично не проводила капітальні ремонти об’єктів критичної інфраструктури. А місцеві жителі Луганщини звикли отримувати воду погодинно.
"Черговий наслідок – припинення централізованого водопостачання у низці міст. Це, зокрема, Первомайськ, Кадіївка, Ірміно, Алмазна, Брянка, Голубівка, а також прилеглі селища. Десяткам тисяч сімей пообіцяли, що швидкоруч зроблять поточний ремонт аварійних ділянок водогону, але населенню в липневу спеку від цього не легше. Розв'язувати проблему комплексно там не збираються", - йдеться у повідомленні.
- На тлі контрнаступу ЗСУ поплічники ворога на тимчасово окупованій території Луганської області просять умови для евакуації та інтеграцію у російське суспільство.
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