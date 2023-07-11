Про це інформує Центр національного спротиву.

"У контексті наступальної операції Сил оборони України осередок колаборантів на ТОТ Луганської області прагне отримати гарантії безпеки від вищого політичного керівництва РФ у разі звільнення регіону від російсько-окупаційних військ", - пише пресслужба.

Повідомляється, що Кремль планує забезпечити умови для евакуації до Росії та інтеграції невеликої групи колаборантів з Луганщини у російське суспільство та політичне життя.

З метою інтеграції колаборантів з Луганщини у російське суспільство, Кремль планує залучити близько 10-15 осіб, які працюють у місцевій окупаційній адміністрації, до членства у партії "Єдина Росія" та видати їм партійні квитки.