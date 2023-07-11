Колаборанти на Луганщині прагнуть гарантій безпеки від Росії у разі української деокупації
На тлі контрнаступу ЗСУ поплічники ворога на тимчасово окупованій території Луганської області просять умови для евакуації та інтеграцію у російське суспільство
Про це інформує Центр національного спротиву.
"У контексті наступальної операції Сил оборони України осередок колаборантів на ТОТ Луганської області прагне отримати гарантії безпеки від вищого політичного керівництва РФ у разі звільнення регіону від російсько-окупаційних військ", - пише пресслужба.
Повідомляється, що Кремль планує забезпечити умови для евакуації до Росії та інтеграції невеликої групи колаборантів з Луганщини у російське суспільство та політичне життя.
З метою інтеграції колаборантів з Луганщини у російське суспільство, Кремль планує залучити близько 10-15 осіб, які працюють у місцевій окупаційній адміністрації, до членства у партії "Єдина Росія" та видати їм партійні квитки.
- 2 червня стало відомо, що у тимчасово окупованому Маріуполі готуються до евакуації жителів міста.
- Генеральний штаб ЗСУ писав 25 червня, що на тимчасово захопленій Херсонщині відзначається активізація процесу евакуації місцевих колаборантів з російськими паспортами на власних автівках до Криму.
- 30 червня ГУР повідомляло, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.
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