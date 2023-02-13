Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На окуповану Херсонщину направили 200 росгвардійців, а в лікарнях Горлівки до 30% поранених росіян з обмороженими кінцівками, - Генштаб

На окуповану Херсонщину направили 200 росгвардійців, а в лікарнях Горлівки до 30% поранених росіян з обмороженими кінцівками, - Генштаб

13 лютого, 2023 понедiлок
07:10
війна з Росією російські окупанти

Аби посилити контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, РФ направила туди близько 200 росгвардійців. Також з січня значно зросла кількість росіян з ознаками обмороження кінцівок

Про це у ранковому зведенні 13 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців росгвардії. 

Їх розселили на території бази відпочинку Чайка в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.

Своєю чергою через низький рівень забезпечення зимовим обмундируванням, з січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок. 

Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених.

ЗСУ відбили атаки ворога в 10 населених пунктах 4 областей

За минулу добу, 12 лютого, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі.

Українські воїни уразили склади боєприпасів та райони скупчення росіян

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. 

А ракетники й артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 3 склади боєприпасів противника.

Попри втрати, РФ зосереджена на наступі по 5 напрямках

Противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. Зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За добу війська РФ завдали 4 ракетних удари й здійснили 85 обстрілів з РСЗВ

Противник завдав 4 ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

Ворожих обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Товстодубове, Бачівськ, Басівка і Попівка Сумської області та Красне, Глибоке, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. 

Зокрема це - Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Івано-Дар’ївка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут, Ступочки і Кліщіївка. Загалом – 16 населених пунктів.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 25 населених пунктів, включно з Тоненьким, Авдіївкою, Первомайським, Золотою Нивою, Невельським, Красногорівкою, Мар’їнкою, Пречистівкою та Богоявленкою Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка і Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Степове, Ольгівське, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Степногірськ і Чарівне Запорізької області та Нікополь на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, зокрема, Милове, Зміївка, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівка та Дніпровське Херсонської області.

Росія
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Дніпропетровщина
Донеччина
окуповані території
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Запорізька область
Бахмут
Макіївка
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
окупанти, орки
12 лютого, 2023 неділя
ISW: провал військ РФ під Вугледаром послабив віру росіян у їхню здатність розпочати масштабний наступ на Сході України
Віктор Вихрист
12 лютого, 2023 неділя
Українець, якого порівнювали з Кличком, програв принциповому супернику нокаутом
ЗСУ
11 лютого, 2023 субота
Піонтковський про розвиток подій на фронті: "Я бачу два базових сценарії"
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.18
  • EUR
    Купівля 41.85
    Продаж 42.76
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 лютого
08:10
OPINION
Микола Княжицький
Автократія в Україні не пройде
08:10
Землетрус в Туреччині
Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії сягнула 34 тисяч
08:09
ілюстративне фото - удар
Ізраїль завдав авіаудару по комплексу ХАМАС у секторі Гази
08:00
OPINION
Борислав Береза
Де Баканов? З ним все гаразд...
07:31
НЛО
Американський генерал не виключає, що збиті над США повітряні об'єкти можуть мати інопланетне походження
06:36
Москва_Кремль
ISW сказав, навіщо Росія маніпулювала темою переговорів у грудні
06:13
хакер
Сайти НАТО атакували хакери, підозрюють російське угруповання
05:58
окупанти, орки
В окупованій Каховці на Херсонщині загарбники створили чат-бот для доносів на українців, - ЦНС
05:30
"Зернова ініціатива": з українських портів відправили вже понад 21 млн тонн продовольства, - ООН
05:16
Оновлено
У повітряному просторі США зафіксували ще один невідомий об'єкт, його вже збили
01:48
Сомалі
Армія США атакувала бойовиків в Сомалі, ліквідовано 12 ісламістів
00:49
Укренерго
Темпи відновлення енергосистеми України швидші за її руйнування, - голова правління Укренерго
2023, неділя
12 лютого
22:53
Кіпр
Кіпр обрав президентом колишнього очільника МЗС
22:42
Ексклюзив
Молдова
Кремль розглядає Молдову як плацдарм для подальшої війни проти України, - журналіст
22:11
Оновлено
У Повітряних силах спростували атаку "шахедами" у Дніпропетровській області
22:01
Володимир Зеленський
Україна вимагатиме введення санкцій проти всіх елементів російської системи, які залучені у війні, - Зеленський
21:33
Аналітика
Сергій Згурець
Активна оборона Бахмута та можлива активізація РФ на морі. Колонка Сергія Згурця
21:08
Австрія
Австрія зазнала критики за надання росіянам віз на засідання ОБСЄ, - ЗМІ
20:57
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Телепромову президента Ірану Раїсі перервали антиурядові хакери
20:28
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Іран передав росіянам 18 багаторазових "шахедів", - The Guardian
20:09
Ексклюзив
На фото Каховська ГЕС
Відкриті шлюзи Каховської ГЕС можуть призвести до екологічної катастрофи на Херсонщині, - міський голова Нової Каховки Коваленко
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Пригожин і "нова Ялта"
19:59
електроенергія
Завтра Київ і ще три області будуть зі світлом, - ДТЕК
19:43
Євробачення-2023: представники Хорватії співатимуть про війну й "маленького психопата"
19:30
Інтерв’ю
Україна - НАТО
Жодна країна НАТО не отримала такої допомоги, як Україна, - посол Польщі Ціхоцький
18:55
обережно міни
На Херсонщині автомобіль з мирними людьми підірвався на міні: двоє чоловіків загинули
18:52
російська армія, мобілізація
Вирішальний місяць: військовий РФ розповів дружині про можливе загострення війни в лютому
18:41
російські військові окупанти
В окупованій частині Херсонщини пенсіонерів змушують отримувати паспорти РФ, - Генштаб
18:22
на Дніпропетровщині врятували 41 рибалку
Дрейфували на крижинах: на Дніпропетровщині врятували 41 рибалку
18:19
землетрус в Туреччині
Економічні втрати Туреччини внаслідок землетрусів оцінюють у 84 млрд доларів
18:05
OPINION
Олександр Вільчинський
Що надихає окупантів
17:59
ЗСУ Бахмут
Бахмут переходить на пропускну систему, - командир Мадяр
17:58
Михайло Подоляк
Подоляк назвав три ключові рішення для повернення стабільності у світі
17:38
Землетрус в Туреччині
Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії зростає: відомо про понад 33 тис. загиблих
17:36
Гвардія наступу
Через велику зацікавленість прийом охочих до "Гвардії наступу" не обмежуватимуть 1 квітня
17:21
Швейцарський банк Credit Suisse
Credit Suisse заморозив активи з Росії на понад 19 млрд доларів, - ЗМІ
17:15
Інтерв’ю
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
Великий наступ росіян може закінчитися їх великою поразкою, - Піонтковський
17:13
М’янма
Військова хунта М’янми хоче дозволити "лояльним" цивільним носити зброю, – Reuters
17:06
Дмитро Підручний
Біатлон: Підручний у другій поспіль гонці на ЧС фінішував у топ-10
16:58
Ексклюзив
Сергій Фурса
Великі компанії уже роздумують над інвестиціями в Україну після війни, - Фурса
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV