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В окупованій частині Херсонщини пенсіонерів змушують отримувати паспорти РФ, - Генштаб

12 лютого, 2023 неділя
18:41
війна з Росією російські військові окупанти

Противник не припиняє тероризувати мешканців тимчасово зайнятих ним територій Херсонської області

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу, 12 лютого.

"Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства – пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", - йдеться у дописі.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню

Зазначається, що РФ не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує ураження цивільних об’єктів та помешкань мирного населення.

"Протягом доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у дописі.

Противник зосереджує основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: обстрілів зазнали райони 13 населених пунктів. Серед них Нововасилівка, Вовківка, Кіндратівка, Велика Рибиця і Запсілля Сумської області та Вовчанськ, Амбарне і Дворічна на Харківщині.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів. Зокрема це - Кислівка, Котлярівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

Бахмутський напрямок: танкових, мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Спірне, Васюківка, Парасковіївка, Залізнянське, Часів Яр, Бахмут і Кліщіївка Донецької області. Загалом – 13 населених пунктів.

Авдіївський та Новопавлівський напрямки: під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 21 населеного пункту. Серед них - Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Богоявленка на Донеччині.

Запорізький напрямок: вогневого ураження зазнали райони Времівки і Новополя Донецької області; Гуляйполя, Степового, Новоданилівки, Новоандріївки і Малої Токмачки на Запоріжжі та Нікополя Дніпропетровської області.

Херсонський напрямок: від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Зміївку, Веселе, Микільське, Антонівку та Дніпровське.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

"Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 2 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів ворога", - зазначає Генштаб.

  • 11 лютого загарбники 49 разів обстріляли Херсонську область, окупанти 11 разів гатили по Херсону: найбільше постраждав мікрорайон "Острів". 
  • Ввечері, 11 лютого, російські терористи обстріляли Харків: поранено чоловіка.
  • Російські окупаційні війська зранку 12 лютого вкотре обстріляли Нікополь Дніпропетровської області: внаслідок удару загинула 53-річна жінка, також зазнала осколкового поранення 87-річна пенсіонерка.
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
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втрати окупантів
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