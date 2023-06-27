Про це інформує The Guardian.

"Цвітіння та плодоносіння під землею вражають і здаються парадоксальними. Такі процеси, здається, перешкоджають запиленню та поширенню насіння", - сказав один із дослідників.

Новий вид назвали Pinanga subterranea. Тепер, за словами дослідників, стало відомо, що бородаті свині їдять і поширюють плоди цього виду пальм. Утім наразі вченим залишилося з'ясувати, як і хто запилює його квіти.

Зазначають, що небагато видів рослин можуть квітнути й плодоносити під землею. До виявлення Pinanga subterranea лише одна рослина могла робити так само. Мовиться про підземну орхідею (Rhizanthella gardneri).

Також видання пише, що Pinanga subterranea раніше вже була відома двом жителям острова Борнео, проте науковці її не помічали. На думку дослідників, цей випадок показує, що існує необхідність у більш тісній співпраці вчених із місцевими громадами.