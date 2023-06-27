На острові Борнео виявили новий вид пальми, яка плодоносить і квітне під землею
Учені виявили на острові Борнео новий вид пальм, який має здатність квітнути та давати плоди під землею, утім як відбувається запилення, поки не відомо
Про це інформує The Guardian.
"Цвітіння та плодоносіння під землею вражають і здаються парадоксальними. Такі процеси, здається, перешкоджають запиленню та поширенню насіння", - сказав один із дослідників.
Новий вид назвали Pinanga subterranea. Тепер, за словами дослідників, стало відомо, що бородаті свині їдять і поширюють плоди цього виду пальм. Утім наразі вченим залишилося з'ясувати, як і хто запилює його квіти.
Зазначають, що небагато видів рослин можуть квітнути й плодоносити під землею. До виявлення Pinanga subterranea лише одна рослина могла робити так само. Мовиться про підземну орхідею (Rhizanthella gardneri).
Також видання пише, що Pinanga subterranea раніше вже була відома двом жителям острова Борнео, проте науковці її не помічали. На думку дослідників, цей випадок показує, що існує необхідність у більш тісній співпраці вчених із місцевими громадами.
- 27 червня дослідники за допомогою супутникових знімків змогли виявити в джунглях Мексики загублене місто майя, після чого пройшли 60 км вглиб острова Юкатан, щоби побачити місце на власні очі.
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