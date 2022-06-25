На південному фронті ЗСУ за добу знищили 46 окупантів, танки та іншу техніку
В південній операційній зоні окупанти ведуть бойові дії на рубежах оборони, на які їх відтіснили Збройні сили України. Нових ударних угруповань на цьому напрямку не зафіксовано
Про це йдеться в добовому звіті оперативного командування "Південь".
Рашисти здійснили дві спроби відновити втрачене положення в районі Потьомкіного, але успіху не мали. Втративши 2 танки, 4 броньованих машини та 19 військових, ворог відступив. Всього підтверджені втрати загарбників за добу складають 46 рашистів, крупнокаліберна 152-міліметрова гармата "Гіацинт", 2 танки Т-72 та 7 одиниць іншої броньованої техніки. Також на Миколаївщині був збитий безпілотник "Орлан-10". Нашими штурмовиками нанесено авіаційний удар по скупченню противника в районі Снігурівки, а гелікоптерами – в районі Олександрівки.
Також ОК "Південь" повідомляє про ракетний удар по передмістю Миколаєва з важкої ствольної артилерії та ракетного комплексу «Точка-У». Втрат та постраждалих нема, але виробничій інфраструктурі завдано суттєвої шкоди.
В Бериславському районі Херсонщини ворог здійснив раптовий авіаційний наліт гелікоптерами, випустивши 6 некерованих ракет. Суттєвих руйнувань та постраждалих немає.
- Нагадаємо, 24 червня десантники ЗСУ знищили колону російських КамАЗів з боєприпасами та пальним, а артилеристи 81-ї бригади знищили російські "ураган" і бронемашину.
- 23 червня десантники з 80-ї бригади збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52, а також підбили два ворожі БТРи та БМД.
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