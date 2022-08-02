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На півдні авіація ЗСУ тричі вдарила по опорних пунктах ворога, знищено понад 30 окупантів

2 серпня, 2022 вiвторок
02:04
війна з Росією знищена техніка окупантів

За минулу добу українські військові на Південному напрямку ліквідували 32 загарбників, авіація ЗСУ завдала трьох ударів по ворожих опорних пунктах

Такі дані оприлюднило у Фейсбуку Оперативне командування "Південь".

"Обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямі складна, напружена, але ретельно відстежується силами оборони. Ворог тримає рубежі оборони, діє за тактикою контрбатарейної боротьби, продовжує нарощувати угрупування на Криворізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Протягом бойового дня підрозділи ЗСУ припинили три спроби ворога - в кожному випадку силами посиленого взводу - провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Противник із втратами (понад десяток загиблих та чотири одиниці броньованої техніки) ретирувався.

Загалом ворог завдав шість ударів. Ракетні удари трьома ракетами "Точка-У" по Марянському та Гранітному на Криворіжжі пошкодили об’єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач. Людських втрат немає.

З напрямку Хрещенівки по Нововоронцовці росіяни випустили 15 реактивних снарядів з установки "Град". Втрат нема, але є зруйновані будівлі.

У районі Долгового загарбники з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу.

Окрім того, по Зеленодольській ТЕС ворог випустив 16 реактивних снарядів із системи "Смерч", а паралельно влаштував і обстріл 40 снарядами з Градів. Зруйновано дві будівлі, без людських втрат.

"Тричі ворог гелікоптерами атакував наші позиції в Бериславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському – на Миколаївщині. Наших втрат не допущено. У відповідь нашою авіацією нанесено три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки", - зазначають українські військові.

Загалом за бойовий день знищено 32 російських військових, самохідна гаубиця "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "ТОР" та ще чотири одиниці броньованої техніки.

"У Чорному морі угруповання ворожого флоту складається з 14 бойових кораблів та катерів. Місце їх маневрування залишається в ракетно безпечних ділянках. Два ракетні носії тримають напоготові 16 "Калібрів", а також на чергуванні - три ВДК", - додали в ОК "Південь".

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Запоріжжя
Миколаївщина
Херсонщина
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