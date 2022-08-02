На півдні авіація ЗСУ тричі вдарила по опорних пунктах ворога, знищено понад 30 окупантів
За минулу добу українські військові на Південному напрямку ліквідували 32 загарбників, авіація ЗСУ завдала трьох ударів по ворожих опорних пунктах
Такі дані оприлюднило у Фейсбуку Оперативне командування "Південь".
"Обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямі складна, напружена, але ретельно відстежується силами оборони. Ворог тримає рубежі оборони, діє за тактикою контрбатарейної боротьби, продовжує нарощувати угрупування на Криворізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.
Протягом бойового дня підрозділи ЗСУ припинили три спроби ворога - в кожному випадку силами посиленого взводу - провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Противник із втратами (понад десяток загиблих та чотири одиниці броньованої техніки) ретирувався.
Загалом ворог завдав шість ударів. Ракетні удари трьома ракетами "Точка-У" по Марянському та Гранітному на Криворіжжі пошкодили об’єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач. Людських втрат немає.
З напрямку Хрещенівки по Нововоронцовці росіяни випустили 15 реактивних снарядів з установки "Град". Втрат нема, але є зруйновані будівлі.
У районі Долгового загарбники з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло троє, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу.
Окрім того, по Зеленодольській ТЕС ворог випустив 16 реактивних снарядів із системи "Смерч", а паралельно влаштував і обстріл 40 снарядами з Градів. Зруйновано дві будівлі, без людських втрат.
"Тричі ворог гелікоптерами атакував наші позиції в Бериславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському – на Миколаївщині. Наших втрат не допущено. У відповідь нашою авіацією нанесено три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки", - зазначають українські військові.
Загалом за бойовий день знищено 32 російських військових, самохідна гаубиця "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "ТОР" та ще чотири одиниці броньованої техніки.
"У Чорному морі угруповання ворожого флоту складається з 14 бойових кораблів та катерів. Місце їх маневрування залишається в ракетно безпечних ділянках. Два ракетні носії тримають напоготові 16 "Калібрів", а також на чергуванні - три ВДК", - додали в ОК "Південь".
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