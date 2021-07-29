На півдні Бразилії випав сніг: синоптики кажуть - зима найхолодніша за 65 років

Про це розповідає G1.



13 міст штату Ріо-Гранде-ду-Сул: Пелотас, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоза, Баге, Ервал, Піратіні, Кашіас-ду-Сул, Марау та Фарропілья потрапили під снігопад.



Вранці стовпчики термометрів опустилися до позначки майже - 8 градусів. В регіоні зафіксували найнижчу температуру протягом останніх 65 років.



Влада країни готується до сильної хвилі холодів, що, за прогнозами фахівців, буде найхолоднішою з 1955 року.



Снігопади та морози найближчим часом накриють три штати південної частини Бразилії - Санта-Катаріна, Ріу-Гранді-ду-Сул та Парана. Крім того, впродовж найближчих кількох годин температура повітря буде знижуватися у місті Ріо-де-Жанейро.