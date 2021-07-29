На півдні Бразилії випав сніг: синоптики кажуть - зима найхолодніша за 65 років
У найпівденнішому штаті Бразилії Ріу-Гранді-ду-Сул випав сніг у 13 містах
Про це розповідає G1.
13 міст штату Ріо-Гранде-ду-Сул: Пелотас, Сан-Франциско-де-Паула, Грамаду, Карлос Барбоза, Баге, Ервал, Піратіні, Кашіас-ду-Сул, Марау та Фарропілья потрапили під снігопад.
Вранці стовпчики термометрів опустилися до позначки майже - 8 градусів. В регіоні зафіксували найнижчу температуру протягом останніх 65 років.
Влада країни готується до сильної хвилі холодів, що, за прогнозами фахівців, буде найхолоднішою з 1955 року.
Снігопади та морози найближчим часом накриють три штати південної частини Бразилії - Санта-Катаріна, Ріу-Гранді-ду-Сул та Парана. Крім того, впродовж найближчих кількох годин температура повітря буде знижуватися у місті Ріо-де-Жанейро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.68Продаж 32.06
- Актуальне
- Важливе